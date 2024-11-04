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Умер голливудский композитор Куинси Джонс

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Умер американский композитор и аранжировщик Куински Джонс, сообщает AP со ссылкой на представителя музыканта. Ему был 91 год.

«И хотя это невероятная потеря для наc, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого, как он», – сказано в заявлении его семьи.

Куинси Джонс начал свою карьеру в 1950 г. В 1956 г. он стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива «Диззи Гиллеспи». После возвращения из турне Куинси подписал контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и начал выступать со своей собственной группой. Однако через несколько лет этот коллектив распался.

В 1964 г. Куинси был назначен вице-президентом Mercury Records, где начал писать музыку для фильмов. В 1985 г. он стал сопродюсером кинокартины Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей», которая была номинирована на премию «Оскар», включая номинацию за лучший саундтрек.

Джонс являлся продюсером самого продаваемого альбома в истории музыки – «Thriller» Майкла Джексона, выпущенного в 1982 г. За свою карьеру он получил 27 премий «Грэмми», а также был номинирован на них 79 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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