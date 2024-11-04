Умер голливудский композитор Куинси Джонс

Куинси Джонс начал свою карьеру в 1950 г. В 1956 г. он стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива «Диззи Гиллеспи». После возвращения из турне Куинси подписал контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и начал выступать со своей собственной группой. Однако через несколько лет этот коллектив распался.