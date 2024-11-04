Умер голливудский композитор Куинси Джонс
Умер американский композитор и аранжировщик Куински Джонс, сообщает AP со ссылкой на представителя музыканта. Ему был 91 год.
«И хотя это невероятная потеря для наc, мы празднуем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого, как он», – сказано в заявлении его семьи.
Куинси Джонс начал свою карьеру в 1950 г. В 1956 г. он стал трубачом и музыкальным руководителем коллектива «Диззи Гиллеспи». После возвращения из турне Куинси подписал контракт со звукозаписывающей студией ABC Records и начал выступать со своей собственной группой. Однако через несколько лет этот коллектив распался.
В 1964 г. Куинси был назначен вице-президентом Mercury Records, где начал писать музыку для фильмов. В 1985 г. он стал сопродюсером кинокартины Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей», которая была номинирована на премию «Оскар», включая номинацию за лучший саундтрек.
Джонс являлся продюсером самого продаваемого альбома в истории музыки – «Thriller» Майкла Джексона, выпущенного в 1982 г. За свою карьеру он получил 27 премий «Грэмми», а также был номинирован на них 79 раз.