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Hamster Kombat потеряло почти 260 млн пользователей за три месяца

Ведомости

Telegram-приложение Hamster Kombat потеряло почти 260 млн пользователей за три месяца. Активное ежемесячное количество игроков игры в настоящее время составляет почти 41 млн, подсчитал портал Protos.

По результатам использования приложения игроки получали токены. На старте продаж 26 сентября стоимость одной монеты (токена HMSTR) составляла $0,009, в настоящий момент цена монеты составляет $0,002. 27 сентября эксперты рассказали «Ведомостям», что ICO «хомяка» (аналогичный механизм с IPO, только в рамках обращения криптовалюты), вышло провальным из-за необходимости сбрасывать активы пользователями как можно скорее. В частности, эксперты рассказали, что на токене заработали только маркетплейсы и члены команды разработчиков. Также представители отрасли сообщили, что не видят предпосылок к росту цены на токены.

Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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