Hamster Kombat потеряло почти 260 млн пользователей за три месяца
Telegram-приложение Hamster Kombat потеряло почти 260 млн пользователей за три месяца. Активное ежемесячное количество игроков игры в настоящее время составляет почти 41 млн, подсчитал портал Protos.
По результатам использования приложения игроки получали токены. На старте продаж 26 сентября стоимость одной монеты (токена HMSTR) составляла $0,009, в настоящий момент цена монеты составляет $0,002. 27 сентября эксперты рассказали «Ведомостям», что ICO «хомяка» (аналогичный механизм с IPO, только в рамках обращения криптовалюты), вышло провальным из-за необходимости сбрасывать активы пользователями как можно скорее. В частности, эксперты рассказали, что на токене заработали только маркетплейсы и члены команды разработчиков. Также представители отрасли сообщили, что не видят предпосылок к росту цены на токены.
Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты. В июле «Ведомости» писали, что на фоне популярности кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров.