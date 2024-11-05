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Кабмин не поддержал инициативу о «заграничном» получении гражданства РФ

Ведомости

Правительство отклонило законопроект, позволяющий подавать заявление на получение гражданства РФ без обязательного проживания в России гражданам, ранее отказавшимся от него и проживающим за пределами РФ, передает «РИА Новости».

Согласно законопроекту, внесенному в ГД депутатами от фракции «Новые люди», лицо, вышедшее из гражданства РФ, имеет право подать заявление о приеме обртано без учета общих требований, предусмотренных ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в том числе без обязательного условия проживания в России. По мнению авторов проекта, данное распоряжение позволит бывшим соотечественникам вновь стать гражданами России быстрее и легче.

«В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению отказались от российского гражданства. На основании изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект», – говорится в документе.

В сопроводительном письме также отмечается, что предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством.

4 января «Ведомости» писали об указе главы государства Владимира Путина в отношении иностранцев, служащих по контракту в составе Вооруженных сил Российской Федерации или других воинских формированиях государства. Теперь эта категория военных, а также члены их семей имеют право получить российское гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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