Кабмин не поддержал инициативу о «заграничном» получении гражданства РФ

Согласно законопроекту, внесенному в ГД депутатами от фракции «Новые люди», лицо, вышедшее из гражданства РФ, имеет право подать заявление о приеме обртано без учета общих требований, предусмотренных ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в том числе без обязательного условия проживания в России. По мнению авторов проекта, данное распоряжение позволит бывшим соотечественникам вновь стать гражданами России быстрее и легче.