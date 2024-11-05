Кабмин не поддержал инициативу о «заграничном» получении гражданства РФ
Правительство отклонило законопроект, позволяющий подавать заявление на получение гражданства РФ без обязательного проживания в России гражданам, ранее отказавшимся от него и проживающим за пределами РФ, передает «РИА Новости».
Согласно законопроекту, внесенному в ГД депутатами от фракции «Новые люди», лицо, вышедшее из гражданства РФ, имеет право подать заявление о приеме обртано без учета общих требований, предусмотренных ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в том числе без обязательного условия проживания в России. По мнению авторов проекта, данное распоряжение позволит бывшим соотечественникам вновь стать гражданами России быстрее и легче.
«В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению отказались от российского гражданства. На основании изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект», – говорится в документе.
В сопроводительном письме также отмечается, что предлагаемый подход не учитывает такой конституционный признак гражданства, как устойчивая связь лица, ходатайствующего о приеме в российское гражданство с государством.
4 января «Ведомости» писали об указе главы государства Владимира Путина в отношении иностранцев, служащих по контракту в составе Вооруженных сил Российской Федерации или других воинских формированиях государства. Теперь эта категория военных, а также члены их семей имеют право получить российское гражданство.