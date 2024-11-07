АТОР: россияне не могут сойти с лайнера в Японии из-за отсутствия виз

По заявлению ассоциации, ​ проблема для россиян заключается в том, что официального представительства Royal Caribbean в России нет и «по сути, туристы могут обращаться за компенсацией только к туроператорам, у которых они приобретали этот тур». АТОР пишет, что в компании Royal Caribbean обещают 100% возмещение стоимости прерванного круиза, 50% скидку на следующий круиз, а также компенсацию перелета от 200 до 400 у.е. на человека.