АТОР: россияне не могут сойти с лайнера в Японии из-за отсутствия виз
Туристы из России не могут покинуть сломанный лайнер в Японии из-за отсутствия виз для посещения этой страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
«Покинуть лайнер и попытаться самостоятельно добраться до Шанхая, чтобы успеть на самолет, у наших соотечественников пока тоже не очень получается – у них нет японских виз», – говорится в сообщении.
По заявлению ассоциации, проблема для россиян заключается в том, что официального представительства Royal Caribbean в России нет и «по сути, туристы могут обращаться за компенсацией только к туроператорам, у которых они приобретали этот тур». АТОР пишет, что в компании Royal Caribbean обещают 100% возмещение стоимости прерванного круиза, 50% скидку на следующий круиз, а также компенсацию перелета от 200 до 400 у.е. на человека.
Лайнер Spectrum of the Seas круизной компании Royal Caribbean, который совершал семидневный круговой круиз по Азии из Шанхая, остановился в Йокогаме из-за поломки 7 ноября. Тогда в российский консульский отдел в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.
Представитель российского туроператора CruClub сообщил, что на борту находятся 538 россиян, у которых истек срок действия японских транзитных виз. В посольстве РФ в Японии сообщили, что сейчас дипмиссия помогает россиянам с организацией выезда.