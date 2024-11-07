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АТОР: россияне не могут сойти с лайнера в Японии из-за отсутствия виз

Ведомости

Туристы из России не могут покинуть сломанный лайнер в Японии из-за отсутствия виз для посещения этой страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Покинуть лайнер и попытаться самостоятельно добраться до Шанхая, чтобы успеть на самолет, у наших соотечественников пока тоже не очень получается – у них нет японских виз», – говорится в сообщении.

По заявлению ассоциации, ​ проблема для россиян заключается в том, что официального представительства Royal Caribbean в России нет и «по сути, туристы могут обращаться за компенсацией только к туроператорам, у которых они приобретали этот тур». АТОР пишет, что в компании Royal Caribbean обещают 100% возмещение стоимости прерванного круиза, 50% скидку на следующий круиз, а также компенсацию перелета от 200 до 400 у.е. на человека.

Лайнер Spectrum of the Seas круизной компании Royal Caribbean, который совершал семидневный круговой круиз по Азии из Шанхая, остановился в Йокогаме из-за поломки 7 ноября. Тогда в российский консульский отдел в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере.

Представитель российского туроператора CruClub сообщил, что на борту находятся 538 россиян, у которых истек срок действия японских транзитных виз. В посольстве РФ в Японии сообщили, что сейчас дипмиссия помогает россиянам с организацией выезда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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