Мосгорсуд утвердил приговор экс-главреду Republic Колезеву

В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к 7,5 года колонии, признав его виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Как пояснял Колезев в своем Telegram-канале, дело было возбуждено из-за его публикаций о произошедшем в Буче. Виновным журналист себя не считает. Он был объявлен в розыск МВД России.