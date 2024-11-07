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Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Фейгину за фейки о ВС РФ

Ведомости

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда отклонила апелляцию на приговор лишенному адвокатского статуса юристу Марку Фейгину (считается в России иноагентом), которому назначено 11 лет колонии из-за распространения фейков о российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Приговор Марку Фейгину вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

В июле Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Отбывание наказания предусмотрено в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Фейгин на четыре года лишается права заниматься администрированием сайтов. Ему также назначен штраф в размере 4,5 млн руб.

Уголовное дело против Фейгина было возбуждено после его публичных высказываний о том, что российские военнослужащие якобы убивали мирное население в Буче и других городах Украины, а также уничтожали гражданскую инфраструктуру в ходе спецоперации. По данным Генеральной прокуратуры РФ, юрист находится в международном розыске.

В апреле 2023 г. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность на территории России неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов», основанную Фейгиным и бывшими депутатами Госдумы Дмитрием Гудковым (считается в России иноагентом) и Ильей Пономарёвым (признан иностранным агентом). В мае того же года Минюст внёс НКО в реестр нежелательных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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