Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Фейгину за фейки о ВС РФ
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда отклонила апелляцию на приговор лишенному адвокатского статуса юристу Марку Фейгину
«Приговор Марку Фейгину вступил в законную силу», – говорится в сообщении.
В июле Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Отбывание наказания предусмотрено в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Фейгин на четыре года лишается права заниматься администрированием сайтов. Ему также назначен штраф в размере 4,5 млн руб.
Уголовное дело против Фейгина было возбуждено после его публичных высказываний о том, что российские военнослужащие якобы убивали мирное население в Буче и других городах Украины, а также уничтожали гражданскую инфраструктуру в ходе спецоперации. По данным Генеральной прокуратуры РФ, юрист находится в международном розыске.
В апреле 2023 г. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность на территории России неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов», основанную Фейгиным и бывшими депутатами Госдумы Дмитрием Гудковым