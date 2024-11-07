Мосгорсуд признал законным приговор адвокату Фейгину за фейки о ВС РФ

Уголовное дело против Фейгина было возбуждено после его публичных высказываний о том, что российские военнослужащие якобы убивали мирное население в Буче и других городах Украины, а также уничтожали гражданскую инфраструктуру в ходе спецоперации. По данным Генеральной прокуратуры РФ, юрист находится в международном розыске.