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Ночные заморозки вернутся в Москву в начале новой недели

Ведомости

С началом новой недели в Москву вернутся ночные заморозки, днем температура воздуха не превысит +4 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в понедельник в Москве ожидаются ночные заморозки, а днем температура воздуха составит +2…+4 градуса. Во вторник и среду дневная температура снизится до +1…+3 градусов, «что точно укладывается в климатическое русло второй декады ноября».

Что касается текущей недели, то Леус рассказал, что благодаря атлантическим циклонам «от 8 см [снега], которые наблюдались в Москве еще во вторник, к четвергу не осталось и следа». 8 ноября по территории столичного региона «пройдет еще один фронтальный раздел», и 9 ноября «теплая волна достигнет своего апогея» – воздух прогреется до +6…+8 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

После этого в Москве начнет постепенно холодать.

«…Ветры в атмосфере развернутся на северные румбы, и на смену атлантическому воздуху в регион вновь начнут поступать холодные воздушные массы из приполярных регионов нашей страны», – написал Леус, отметив, что 10 ноября термометры покажут не выше +4…+6 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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