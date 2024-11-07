Ночные заморозки вернутся в Москву в начале новой недели
С началом новой недели в Москву вернутся ночные заморозки, днем температура воздуха не превысит +4 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в понедельник в Москве ожидаются ночные заморозки, а днем температура воздуха составит +2…+4 градуса. Во вторник и среду дневная температура снизится до +1…+3 градусов, «что точно укладывается в климатическое русло второй декады ноября».
Что касается текущей недели, то Леус рассказал, что благодаря атлантическим циклонам «от 8 см [снега], которые наблюдались в Москве еще во вторник, к четвергу не осталось и следа». 8 ноября по территории столичного региона «пройдет еще один фронтальный раздел», и 9 ноября «теплая волна достигнет своего апогея» – воздух прогреется до +6…+8 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.
После этого в Москве начнет постепенно холодать.
«…Ветры в атмосфере развернутся на северные румбы, и на смену атлантическому воздуху в регион вновь начнут поступать холодные воздушные массы из приполярных регионов нашей страны», – написал Леус, отметив, что 10 ноября термометры покажут не выше +4…+6 градусов.