Ночные заморозки вернутся в Москву в начале новой недели

Что касается текущей недели, то Леус рассказал, что благодаря атлантическим циклонам «от 8 см [снега], которые наблюдались в Москве еще во вторник, к четвергу не осталось и следа». 8 ноября по территории столичного региона «пройдет еще один фронтальный раздел», и 9 ноября «теплая волна достигнет своего апогея» – воздух прогреется до +6…+8 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.