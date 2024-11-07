Путин рассказал о принципах регулирования работы интернета
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны, где он используется», – подчеркнул президент.
Кроме того, Путин заявил, что нужно стремиться к использованию интернета на суверенных алгоритмах.
При этом государству «контрпродуктивно запрещать все в этой сфере». Обмен информацией в интернете должен быть свободным, сказал Путин.
Отвечая на вопрос, как сам лидер России пользуется интернетом, Путин ответил, что пользуется им очень «примитивно».
«Вы знаете, очень примитивным образом, нажимаю иногда несколько кнопок», – поделился он.
Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».
В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.