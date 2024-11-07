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Путин рассказал о принципах регулирования работы интернета

Ведомости

Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны, где он используется», – подчеркнул президент.

Кроме того, Путин заявил, что нужно стремиться к использованию интернета на суверенных алгоритмах.

При этом государству «контрпродуктивно запрещать все в этой сфере». Обмен информацией в интернете должен быть свободным, сказал Путин.

Отвечая на вопрос, как сам лидер России пользуется интернетом, Путин ответил, что пользуется им очень «примитивно».

«Вы знаете, очень примитивным образом, нажимаю иногда несколько кнопок», – поделился он.

Путин выступил на пленарной сессии XXI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. В этом году тема встречи звучит как «Прочный мир – на какой основе?».

В мероприятии приняли участие представители около 50 стран, среди которых 22 делегата из западных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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