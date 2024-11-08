Застрявший в Японии сломанный лайнер с россиянами отправился в Китай

7 ноября Ассоциация туроператоров сообщила, что туристы из России не могут покинуть сломанный лайнер в Японии из-за отсутствия виз для посещения этой страны. Лайнер совершал семидневный круговой круиз по Азии из Шанхая и остановился в Йокогаме в результате поломки. В российский консульский отдел в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения властей Японии на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на судне.