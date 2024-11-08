Застрявший в Японии сломанный лайнер с россиянами отправился в Китай
Лайнер Spectrum of the Seas круизной компании Royal Caribbean, который останавливался в японской Йокогаме из-за поломки, завершил ремонтные работы и отплыл из порта в Шанхай. Об этом сообщил ТАСС.
Лайнер покинул порт около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Ориентировочно судно прибудет в Шанхай утром 11 ноября.
7 ноября Ассоциация туроператоров сообщила, что туристы из России не могут покинуть сломанный лайнер в Японии из-за отсутствия виз для посещения этой страны. Лайнер совершал семидневный круговой круиз по Азии из Шанхая и остановился в Йокогаме в результате поломки. В российский консульский отдел в Японии обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения властей Японии на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на судне.
Представитель российского туроператора CruClub сообщил, что на борту находятся 538 россиян, у которых истек срок действия японских транзитных виз. В посольстве России в Японии заявили, что дипмиссия помогает россиянам с организацией выезда. Иммиграционная служба Японии заявила о готовности оказать содействие в организации выезда из страны при условии прямого обращения к американскому владельцу лайнера.