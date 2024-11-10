Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, подчеркнул Путин. Прежде всего речь идет о борьбе с преступностью, противодействии терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и о повышении уровня безопасности на дорогах. Отдельно глава государства отметил работу подразделений органов внутренних дел в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Он выразил уверенность, что полицейские на этих территориях сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей.