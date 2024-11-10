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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил российских полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в РФ 10 ноября. Видеообращение главы государства по случаю праздника опубликовано на сайте Кремля.

Лучших сотрудников МВД, как отметил президент, во все времена отличали мужество, принципиальность, вера в силу закона и справедливость, правоохранители воспитывали новые поколения «на традициях чести, патриотизма, верности долгу».

Глава государства отметил смелость и самоотверженность ветеранов МВД.

«Склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин.

По данным президента, в 2024 г. 659 сотрудников ОВД удостоены государственных наград. Среди них есть те, кто героически погиб при выполнении служебных обязанностей, Россия будет помнить и чтить их подвиги, добавил глава государства.

Россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, подчеркнул Путин. Прежде всего речь идет о борьбе с преступностью, противодействии терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и о повышении уровня безопасности на дорогах. Отдельно глава государства отметил работу подразделений органов внутренних дел в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Он выразил уверенность, что полицейские на этих территориях сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей.

Путин поблагодарил всех сотрудников МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях», и за вклад в решение задач военной спецоперации и пожелал работникам и ветеранам МВД здоровья и новых успехов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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