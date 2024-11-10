Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в РФ 10 ноября. Видеообращение главы государства по случаю праздника опубликовано на сайте Кремля.
Лучших сотрудников МВД, как отметил президент, во все времена отличали мужество, принципиальность, вера в силу закона и справедливость, правоохранители воспитывали новые поколения «на традициях чести, патриотизма, верности долгу».
Глава государства отметил смелость и самоотверженность ветеранов МВД.
«Склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
По данным президента, в 2024 г. 659 сотрудников ОВД удостоены государственных наград. Среди них есть те, кто героически погиб при выполнении служебных обязанностей, Россия будет помнить и чтить их подвиги, добавил глава государства.
Россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, подчеркнул Путин. Прежде всего речь идет о борьбе с преступностью, противодействии терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции и о повышении уровня безопасности на дорогах. Отдельно глава государства отметил работу подразделений органов внутренних дел в регионах, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Он выразил уверенность, что полицейские на этих территориях сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность людей.
Путин поблагодарил всех сотрудников МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях», и за вклад в решение задач военной спецоперации и пожелал работникам и ветеранам МВД здоровья и новых успехов.