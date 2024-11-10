В Египте при аварии с автобусом пострадали 26 россиян
Автобус с туристами попал в аварию в Египте, российское посольство держит ситуацию на контроле и находится на связи с пострадавшими, говорится в сообщении Telegram-канала дипмиссии.
Автобус перевернулся утром 9 ноября, когда вез туристов из Шарм-эш-Шейха в Каир, уточнили в посольстве. Среди пассажиров было 30 российских граждан, одна семья все еще находится в больнице после ДТП. В посольстве рассказали, что 26 россиян получили травмы различной степени тяжести.
«После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца», – говорится в сообщении.
Консульские сотрудники находятся с пострадавшими в контакте и оказывают содействие, добавили в российском посольстве.
Всего при аварии пострадал 41 человек, сообщал портал Cairo24. В автобусе находились туристы из России и Украины, а также Казахстана и Азербайджана. Еще четыре человека – граждане Египта.