В Египте при аварии с автобусом пострадали 26 россиян

Автобус перевернулся утром 9 ноября, когда вез туристов из Шарм-эш-Шейха в Каир, уточнили в посольстве. Среди пассажиров было 30 российских граждан, одна семья все еще находится в больнице после ДТП. В посольстве рассказали, что 26 россиян получили травмы различной степени тяжести.