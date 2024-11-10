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В Египте при аварии с автобусом пострадали 26 россиян

Ведомости

Автобус с туристами попал в аварию в Египте, российское посольство держит ситуацию на контроле и находится на связи с пострадавшими, говорится в сообщении Telegram-канала дипмиссии.

Автобус перевернулся утром 9 ноября, когда вез туристов из Шарм-эш-Шейха в Каир, уточнили в посольстве. Среди пассажиров было 30 российских граждан, одна семья все еще находится в больнице после ДТП. В посольстве рассказали, что 26 россиян получили травмы различной степени тяжести. 

«После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца», – говорится в сообщении.

Консульские сотрудники находятся с пострадавшими в контакте и оказывают содействие, добавили в российском посольстве.

Всего при аварии пострадал 41 человек, сообщал портал Cairo24. В автобусе находились туристы из России и Украины, а также Казахстана и Азербайджана. Еще четыре человека – граждане Египта.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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