СК проверит видео с двумя девушками у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма
Управление Следственного комитета России по Московской области инициировало проверку видеоролика, на котором две девушки высказались о теркатке в «Крокус сити холле». Их проверят на публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе ведомства.
На видео в сети две девушки гуляют возле «Крокус сити холла». Одна из авторов ролика заявила, что они «сейчас будут устраивать теракт». В настоящее время следователи устанавливают личности авторов видеоролика. Накануне ролик с девушкам в своем Telegram-канале опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и добавила, что по этому поводу «еще вчера написали в полицию».
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.