СК проверит видео с двумя девушками у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма

На видео в сети две девушки гуляют возле «Крокус сити холла». Одна из авторов ролика заявила, что они «сейчас будут устраивать теракт». В настоящее время следователи устанавливают личности авторов видеоролика. Накануне ролик с девушкам в своем Telegram-канале опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и добавила, что по этому поводу «еще вчера написали в полицию».