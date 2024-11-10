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СК проверит видео с двумя девушками у «Крокуса» на предмет оправдания терроризма

Ведомости

Управление Следственного комитета России по Московской области инициировало проверку видеоролика, на котором две девушки высказались о теркатке в «Крокус сити холле». Их проверят на публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе ведомства.

На видео в сети две девушки гуляют возле «Крокус сити холла». Одна из авторов ролика заявила, что они «сейчас будут устраивать теракт». В настоящее время следователи устанавливают личности авторов видеоролика. Накануне ролик с девушкам в своем Telegram-канале опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и добавила, что по этому поводу «еще вчера написали в полицию». 

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник» и устроили стрельбу. Начался пожар. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более 1700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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