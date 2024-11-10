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Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Ведомости

Ученые зарегистрировали мощную вспышку на Солнце, ее продолжительность составила 31 минуту, рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута», – сообщили в институте.

В период со 2 по 3 сентября на Солнце произошли два мощных всплеска активности. Исследователи отметили, что, хотя за два дня до первого события наблюдался рост солнечной активности, второй взрыв оказался полной неожиданностью. Продолжительность второй вспышки составила 28 минут, и она сопровождалась нарушениями радиосвязи в коротковолновом диапазоне. 9 октября произошла еще одна вспышка за последнее время.

В феврале на Солнце зафиксировали вторая в этом году мощную вспышка, ее балл составил X3.3. Она длилась 38 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. От вспышки также было зарегистрировано вторжение потоков протонов в околоземное космическое пространство. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована в новогоднюю ночь. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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