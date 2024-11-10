Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

В период со 2 по 3 сентября на Солнце произошли два мощных всплеска активности. Исследователи отметили, что, хотя за два дня до первого события наблюдался рост солнечной активности, второй взрыв оказался полной неожиданностью. Продолжительность второй вспышки составила 28 минут, и она сопровождалась нарушениями радиосвязи в коротковолновом диапазоне. 9 октября произошла еще одна вспышка за последнее время.