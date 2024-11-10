Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце
Ученые зарегистрировали мощную вспышку на Солнце, ее продолжительность составила 31 минуту, рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута», – сообщили в институте.
В период со 2 по 3 сентября на Солнце произошли два мощных всплеска активности. Исследователи отметили, что, хотя за два дня до первого события наблюдался рост солнечной активности, второй взрыв оказался полной неожиданностью. Продолжительность второй вспышки составила 28 минут, и она сопровождалась нарушениями радиосвязи в коротковолновом диапазоне. 9 октября произошла еще одна вспышка за последнее время.
В феврале на Солнце зафиксировали вторая в этом году мощную вспышка, ее балл составил X3.3. Она длилась 38 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. От вспышки также было зарегистрировано вторжение потоков протонов в околоземное космическое пространство. До этого крупнейшая с 2017 г. вспышка была зарегистрирована в новогоднюю ночь.