Власти ожидают роста уровня газификации в России до 86,2% в 2050 году
Согласно доработанной Энергостратегии-2050, средний уровень газификации в российских регионах вырастет до 86,2% к 2050 г. С документом ознакомился ТАСС.
Отмечается, что к 2030 г. уровень газификации в РФ вырастет до 82,9% с 73,8% по итогам 2023 г., а в 2036 г. показатель составит 84%. Документ направлен в правительство, сообщает агентство.
Расширение программы газификации – одна из первоочередных мер по увеличению потребления газа на внутреннем рынке. Речь, в частности, идет о догазификации и экономически эффективной газификации для растущего спроса на газ в частных домах, для снабжающих многоквартирные дома котельных и ТЭЦ, а также регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики при условии подтверждения экономической эффективности.
Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. 1 декабря 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа социальной газификации в стране стала бессрочной и распространилась на медицинские и образовательные учреждения.
В конце февраля президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поручил расширить программу социальной газификации, включив в нее садовые товарищества. 1 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что властям необходимо проработать вопрос газификации школ, так как в этом нуждаются 25% общеобразовательных учреждений.