Власти ожидают роста уровня газификации в России до 86,2% в 2050 году

Расширение программы газификации – одна из первоочередных мер по увеличению потребления газа на внутреннем рынке. Речь, в частности, идет о догазификации и экономически эффективной газификации для растущего спроса на газ в частных домах, для снабжающих многоквартирные дома котельных и ТЭЦ, а также регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики при условии подтверждения экономической эффективности.