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Власти ожидают роста уровня газификации в России до 86,2% в 2050 году

Ведомости

Согласно доработанной Энергостратегии-2050, средний уровень газификации в российских регионах вырастет до 86,2% к 2050 г. С документом ознакомился ТАСС.

Отмечается, что к 2030 г. уровень газификации в РФ вырастет до 82,9% с 73,8% по итогам 2023 г., а в 2036 г. показатель составит 84%. Документ направлен в правительство, сообщает агентство.

Расширение программы газификации – одна из первоочередных мер по увеличению потребления газа на внутреннем рынке. Речь, в частности, идет о догазификации и экономически эффективной газификации для растущего спроса на газ в частных домах, для снабжающих многоквартирные дома котельных и ТЭЦ, а также регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики при условии подтверждения экономической эффективности.

Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. 1 декабря 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа социальной газификации в стране стала бессрочной и распространилась на медицинские и образовательные учреждения.

В конце февраля президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию поручил расширить программу социальной газификации, включив в нее садовые товарищества. 1 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что властям необходимо проработать вопрос газификации школ, так как в этом нуждаются 25% общеобразовательных учреждений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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