Верховный суд отказался исключать Слепакова из реестра иноагентов

10 сентября Слепаков обжаловал отказ в снятии статуса иноагента в Верховном суде России. Минюст включил артиста в реестр иноагентов в апреле 2023 г. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спеоперации на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, а также негативно высказывался в отношении российских граждан.