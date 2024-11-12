Верховный суд отказался исключать Слепакова из реестра иноагентов
Верховный суд России отклонил жалобу артиста Семена Слепакова
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – говорится в сообщении.
Суд изучил жалобу артиста, но не нашел в ней указаний на нарушения, которые стали бы поводом рассматривать ее на заседании.
10 сентября Слепаков обжаловал отказ в снятии статуса иноагента в Верховном суде России. Минюст включил артиста в реестр иноагентов в апреле 2023 г. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против спеоперации на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, а также негативно высказывался в отношении российских граждан.
Слепаков попытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из реестра иностранных агентов. Жалобу артиста также отклонил кассационный суд.