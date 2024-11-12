Журналиста Коробкова-Землянского похоронят рядом с военкором Татарским
Пресс-секретаря певца Shaman, журналиста Антона Коробкова-Землянского похоронят рядом с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«Прощание будет проходить без СМИ. <...> Похороны – на 31-м участке Троекуровского кладбища, рядом с Татарским», – сказал собеседник, знакомый с ходом организации прощания и похорон.
10 ноября Коробков-Землянский умер в Москве в возрасте 40 лет. Причина смерти не сообщалась. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что причиной смерти журналиста могло стать отравление неустановленным веществом.
Коробков-Землянский работал на «Первом канале», «России», СТС, РЕН ТВ, «Домашнем» и «Матч ТВ», был членом Общественной палаты РФ. В 2015–2017 гг. Коробков-Землянский работал пресс-секретарем у певца Филиппа Киркорова. С 2022 г. был пресс-секретарем артиста Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов).
2 апреля 2023 г. в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). По версии следствия, 26-летняя Дарья Трепова (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов), работая с кураторами, находившимися на территории Украины, передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой.