Журналиста Коробкова-Землянского похоронят рядом с военкором Татарским

2 апреля 2023 г. в результате взрыва в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). По версии следствия, 26-летняя Дарья Трепова (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов), работая с кураторами, находившимися на территории Украины, передала Татарскому бюст, начиненный взрывчаткой.