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СК возбудил дело в отношении литовца за осквернение памятника в Курской области

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса, сообщается в Telegram-канале ведомства. Он подозревается в совершении ряда преступлений: реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта и публичном оправдании терроризма.

По данным следствия, 11 ноября 2024 г. Барткявичюс и другие лица осквернили памятник, увековечивающий память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны. Это произошло на братской могиле 66 советских воинов, которая расположена в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Обвиняемый причастен к повреждению монумента, уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что Барткявичюс, находясь в Вильнюсе, публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в концертном зале «Крокуса» в Москве. В ближайшее время гражданину Литвы заочно предъявят обвинение, его также объявят в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении Барткявичюса. Утверждалось, что обвиняемый, помимо перечисленного, высказывался о необходимости полного запрета русского языка и культуры в Литве и других странах Европы, а также осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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