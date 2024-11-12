СК возбудил дело в отношении литовца за осквернение памятника в Курской области

В ведомстве добавили, что Барткявичюс, находясь в Вильнюсе, публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в концертном зале «Крокуса» в Москве. В ближайшее время гражданину Литвы заочно предъявят обвинение, его также объявят в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.