СК возбудил дело в отношении литовца за осквернение памятника в Курской области
Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса, сообщается в Telegram-канале ведомства. Он подозревается в совершении ряда преступлений: реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта и публичном оправдании терроризма.
По данным следствия, 11 ноября 2024 г. Барткявичюс и другие лица осквернили памятник, увековечивающий память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны. Это произошло на братской могиле 66 советских воинов, которая расположена в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. Обвиняемый причастен к повреждению монумента, уточнили в СК.
В ведомстве добавили, что Барткявичюс, находясь в Вильнюсе, публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в концертном зале «Крокуса» в Москве. В ближайшее время гражданину Литвы заочно предъявят обвинение, его также объявят в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении Барткявичюса. Утверждалось, что обвиняемый, помимо перечисленного, высказывался о необходимости полного запрета русского языка и культуры в Литве и других странах Европы, а также осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе.