Маск: Европа умирает из-за падающей рождаемости
Американский предприниматель Илон Маск считает, что Европа умирает: так он прокомментировал публикацию с показателями рождаемости в европейский странах.
«Европа умирает», – написал бизнесмен в X.
Уровень рождаемости в Европе выглядит низким, говорится в подписи к карте, которую разместил Маск. Суммарный коэффициент рождаемости который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода, в Испании оказался равен 1,16, в Италии – 1,24, в Польше – 1,29, в Германии и Франции – 1,46 и 1,79 соответственно.
В начале января Маск назвал демографический кризис самой большой проблемой для человечества. В декабре 2023 г. на политическом фестивале в Италии предприниматель также заявил, что человечество может оказаться под угрозой исчезновения при сохранении низкого уровня рождаемости. При этом он подчеркивал, что нельзя зависеть от иностранных мигрантов при восполнении численности населения, поскольку это не решит проблему.