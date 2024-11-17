Маск: Европа умирает из-за падающей рождаемости

В начале января Маск назвал демографический кризис самой большой проблемой для человечества. В декабре 2023 г. на политическом фестивале в Италии предприниматель также заявил, что человечество может оказаться под угрозой исчезновения при сохранении низкого уровня рождаемости. При этом он подчеркивал, что нельзя зависеть от иностранных мигрантов при восполнении численности населения, поскольку это не решит проблему.