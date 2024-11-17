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Маск: Европа умирает из-за падающей рождаемости

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Европа умирает: так он прокомментировал публикацию с показателями рождаемости в европейский странах.

«Европа умирает», – написал бизнесмен в X.

Уровень рождаемости в Европе выглядит низким, говорится в подписи к карте, которую разместил Маск. Суммарный коэффициент рождаемости который показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода,  в Испании оказался равен 1,16, в Италии – 1,24, в Польше – 1,29, в Германии и Франции – 1,46 и 1,79 соответственно.

В начале января Маск назвал демографический кризис самой большой проблемой для человечества. В декабре 2023 г. на политическом фестивале в Италии предприниматель также заявил, что человечество может оказаться под угрозой исчезновения при сохранении низкого уровня рождаемости. При этом он подчеркивал, что нельзя зависеть от иностранных мигрантов при восполнении численности населения, поскольку это не решит проблему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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