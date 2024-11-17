Прощание с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным состоится 19 ноября

Левкин родился 6 июня 1967 г. в Москве. После службы в армии поступил в Гнесинку. Карьеру в группе «На-На» певец начал после участия в конкурсе, организованном композиторорм и продюсером Бари Алибасовым. Левкин покинул группу в 1988 г., когда закончился его контракт с «На-На».