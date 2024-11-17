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Прощание с экс-солистом «На-На» Владимиром Левкиным состоится 19 ноября

Ведомости

Прощание и похороны бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина состоятся 19 ноября, сообщил концертный директор артиста Александр Зыкин, пишет «РИА Новости».

О месте будет сообщено позже.

Артист скончался 17 ноября в возрасте 57 лет.

История группы «На-На»
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17 ноября на 58-м году жизни умер бывший вокалист группы «На-На» Владимир Левкин. Он входил в «золотой» состав коллектива и участвовал в записи его главных хитов. В 2003 г. артист ушел со сцены из-за онкологии. Чем запомнилась «На-На» – в галерее «Ведомостей». / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Левкин родился 6 июня 1967 г. в Москве. После службы в армии поступил в Гнесинку. Карьеру в группе «На-На» певец начал после участия в конкурсе, организованном композиторорм и продюсером Бари Алибасовым. Левкин покинул группу в 1988 г., когда закончился его контракт с «На-На».

В 2003 г. артисту диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Левкин перенес две пересадки костного мозга, но вернулся к творческой деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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