Регионы дополнительно получат 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом

В 2025 г. весомые усилия будут направлены на борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом C, говорил президент Владимир Путин в конце октября. Он сообщал, что в профильном нацпроекте предусмотрено и внедрение инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.