Регионы дополнительно получат 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом
Правительство дополнительно выделит регионам России около 5,5 млрд руб. на мероприятия, направленные на лечение и диагностику сахарного диабета. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 млрд руб. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом», – сказал он.
Мишустин добавил, что средства также пойдут на оснащение центров современным оборудованием и модернизацию медицинских организаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях.
Федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом реализуется с 2023 г., напомнила во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова. По последним данным, в рамках проекта в 36 регионах оснащен 41 эндокринологический центр, 863 поликлиники и больницы в 87 регионах оснастили анализаторами гликированного гемоглобина. По словам Голиковой, новое оборудование позволило выявить почти 16 000 случаев сахарного диабета в ходе диспансеризации.
В 2025 г. весомые усилия будут направлены на борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом C, говорил президент Владимир Путин в конце октября. Он сообщал, что в профильном нацпроекте предусмотрено и внедрение инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.