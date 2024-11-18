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Регионы дополнительно получат 5,5 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом

Ведомости

Правительство дополнительно выделит регионам России около 5,5 млрд руб. на мероприятия, направленные на лечение и диагностику сахарного диабета. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 млрд руб. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом», – сказал он.

Мишустин добавил, что средства также пойдут на оснащение центров современным оборудованием и модернизацию медицинских организаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях.

Федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом реализуется с 2023 г., напомнила во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова. По последним данным, в рамках проекта в 36 регионах оснащен 41 эндокринологический центр, 863 поликлиники и больницы в 87 регионах оснастили анализаторами гликированного гемоглобина. По словам Голиковой, новое оборудование позволило выявить почти 16 000 случаев сахарного диабета в ходе диспансеризации.

В 2025 г. весомые усилия будут направлены на борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом C, говорил президент Владимир Путин в конце октября. Он сообщал, что в профильном нацпроекте предусмотрено и внедрение инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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