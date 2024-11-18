Рособрнадзор одобрил запрет называть институтом онлайн-курсы без лицензии
Рособрнадзор поддержал инициативу по запрету в названии слов «институт» или «университет» юридическим лицам без лицензии на образовательную деятельность, сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Мы уже получили полную поддержку Рособрнадзора. За что коллегам большое спасибо. И я прошу присутствующих также поддержать предложенный нами законопроект. Академия, университет и институт должны быть символами качественного образования, а не просто словами», – сказала она (цитата по ТАСС).
Законопроект, соавтором которого выступает Лантратова, предлагает разрешить использование в названии слов «институт», «университет» и «академия» только тем организациям, которые имеют лицензию на образовательную деятельность. Среди таких организаций – учебные заведения, обучение в которых проходит по программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, высшего образования.
Сейчас законодательство не ограничивает использование слов «академия», «университет» и «институт» в фирменном наименовании юрлиц учреждений без образовательной лицензии.
Заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина говорила «Ведомостям», что использованием таких слов в фирменных наименованиях юрлиц и названиях брендов злоупотребляют мошенники в сфере инфобизнеса. Наименования «институт» или «академия» поднимают авторитет сомнительной организации в глазах аудитории, но в конечном счете дискредитируют традиционные учреждения высшего и среднего образования.