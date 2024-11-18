Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Рособрнадзор одобрил запрет называть институтом онлайн-курсы без лицензии

Ведомости

Рособрнадзор поддержал инициативу по запрету в названии слов «институт» или «университет» юридическим лицам без лицензии на образовательную деятельность, сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Мы уже получили полную поддержку Рособрнадзора. За что коллегам большое спасибо. И я прошу присутствующих также поддержать предложенный нами законопроект. Академия, университет и институт должны быть символами качественного образования, а не просто словами», – сказала она (цитата по ТАСС).

Законопроект, соавтором которого выступает Лантратова, предлагает разрешить использование в названии слов «институт», «университет» и «академия» только тем организациям, которые имеют лицензию на образовательную деятельность. Среди таких организаций – учебные заведения, обучение в которых проходит по программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, высшего образования.

Сейчас законодательство не ограничивает использование слов «академия», «университет» и «институт» в фирменном наименовании юрлиц учреждений без образовательной лицензии.

Заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина говорила «Ведомостям», что использованием таких слов в фирменных наименованиях юрлиц и названиях брендов злоупотребляют мошенники в сфере инфобизнеса. Наименования «институт» или «академия» поднимают авторитет сомнительной организации в глазах аудитории, но в конечном счете дискредитируют традиционные учреждения высшего и среднего образования.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных