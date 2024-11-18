Рособрнадзор одобрил запрет называть институтом онлайн-курсы без лицензии

«Мы уже получили полную поддержку Рособрнадзора. За что коллегам большое спасибо. И я прошу присутствующих также поддержать предложенный нами законопроект. Академия, университет и институт должны быть символами качественного образования, а не просто словами», – сказала она (цитата по ТАСС).