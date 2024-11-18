Работу московской школы приостановили после вспышки кишечной инфекции

5 ноября «Ведомости» писали, что как минимум в 16 российских регионах школьников с начала октября перевели на дистанционное обучение из-за внебольничной пневмонии. В частности, «удаленку» ввели сразу во всех школах Новгородской (с 5 по 17 ноября) и Псковской (с 21 по 28 октября) областей.