Работу московской школы приостановили после вспышки кишечной инфекции
Работа московской школы №1512 была приостановлена после того, как у 30 учеников из 12 разных классов был выявлен РНК норовируса второго типа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Дети получили амбулаторную помощь. Специалисты столичного управления ведомства провели эпидемиологическое расследование.
«Сотрудники управления Роспотребнадзора по городу Москве произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что взятые образцы находятся на исследовании для установления причин и условий возникновения очага инфекции.
5 ноября «Ведомости» писали, что как минимум в 16 российских регионах школьников с начала октября перевели на дистанционное обучение из-за внебольничной пневмонии. В частности, «удаленку» ввели сразу во всех школах Новгородской (с 5 по 17 ноября) и Псковской (с 21 по 28 октября) областей.