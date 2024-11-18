АТОР сообщила о трехкратном росте аннуляций туров в Абхазию

По агрегированным данным крупных туристических компаний, на отдых в Абхазию летом 2025 г. могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России. Это превысило бы результаты прошедшего высокого сезона на 6-7%. В АТОР отметили, что направление входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.