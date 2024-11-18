АТОР сообщила о трехкратном росте аннуляций туров в Абхазию
За 15-17 ноября объем аннуляций туров в Абхазию вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее (с пятницы по воскресенье). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на отраслевые компании.
По данным ассоциации, у отдельных компаний до 95% отмен приходятся на летний период. Отдых в Абхазии на лето запланировали порядка 100 000 – 120 000 человек, уточнили в АТОР.
По агрегированным данным крупных туристических компаний, на отдых в Абхазию летом 2025 г. могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России. Это превысило бы результаты прошедшего высокого сезона на 6-7%. В АТОР отметили, что направление входит в топ-3 у крупных туроператоров, достигая 20-40% от общего объема продаж туров по раннему бронированию.
Протесты оппозиции в Абхазии продолжаются с 12 ноября. Акции начались из-за планов по рассмотрению законопроекта о льготах для российских компаний при реализации проектов в Абхазии. По версии протестующих, принятие инициативы может создать проблемы местному бизнесу. Оппозиция неоднократно заявляла, что протесты не носят антироссийский характер.
Рассмотрение вопроса о ратификации должно было состояться 15 ноября, но парламент страны отложил его. Президент Аслан Бжания покинул Сухуми на фоне митингов. Он заявил, что готов сложить полномочия до проведения новых выборов. Он также назвал происходящее попыткой госпереворота.