В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы
В Музее Победы в Москве представили новый логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
На логотипе изображена скульптура «Родина-мать» Евгения Вучетича и Николая Никитина, расположенная в Волгограде на Мамаевом кургане.
Его представил народный артист РФ Владимир Машков. По словам Машкова, выбранный символ объединяет всех, но в то же время «каждый найдет в нем что-то свое».
Путин поручил наградить этой медалью ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно указу, правительство РФ должно обеспечить финансирование для изготовление медалей, футляров и удостоверений к ним.