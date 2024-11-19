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В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы

Ведомости

В Музее Победы в Москве представили новый логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

На логотипе изображена скульптура «Родина-мать» Евгения Вучетича и Николая Никитина, расположенная в Волгограде на Мамаевом кургане.

Его представил народный артист РФ Владимир Машков. По словам Машкова, выбранный символ объединяет всех, но в то же время «каждый найдет в нем что-то свое».

В сентябре президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы.

Путин поручил наградить этой медалью ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно указу, правительство РФ должно обеспечить финансирование для изготовление медалей, футляров и удостоверений к ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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