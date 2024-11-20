Российских и белорусских спортсменов допустили до соревнований по плаванию

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, разрешив им участвовать в международных стартах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Об этом сообщают «РИА Новости». Таким образом, спортсменов допустили до групповых соревнований.