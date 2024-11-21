Соцфонд выделил около 3 млрд рублей на лечение раненных в ходе спецоперации
Бюджет Социального фонда впервые предусмотрел 3 млрд руб. для восстановительного лечения в центрах реабилитации бойцов, получивших ранения в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в Госдуме, передает ТАСС.
Пудов отметил, что у фонда появится возможность обеспечивать санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Кроме того, оплачен проезд до центров будет и для раненого бойца, и для сопровождающего при необходимости.
Министерство труда предлагало с 2025 г. ввести практику восстановительного лечения в центрах реабилитации в социальных фондах России.
21 ноября заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что систему помощи раненым во время спецоперации выстроили таким образом, что 96% военнослужащих возвращаются обратно в строй.
Такую возможность обеспечило снижение сроков оказания помощи. По словам Цивилевой, сейчас квалифицированную хирургическую помощь бойцы получают в течении 2–3 часов после ранения, а первую врачебную – в пределах 40–60 минут. В начале проведения спецоперации это время было больше, пояснила замминистра.