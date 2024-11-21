РБК: ФСБ и МВД проводят обыски в Zenden

По данным собеседников агентства, следственные действия проводятся в подмосковном Домодедово (микрорайон Белые Столбы) и в офисе Zenden на Щукинской улице в Москве. Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что при исследовании обувного рынка были зафиксированы случаи продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи (сбыт двух или более товаров с одинаковыми кодами), оборот товаров вне государственных информационных систем. По его словам, недобросовестные участники рынка могут использовать «липовые» коды маркировки, чтобы скрыть выручку.