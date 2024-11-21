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РБК: ФСБ и МВД проводят обыски в Zenden

Ведомости

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски на складах компаний, которые, по версии следствия, имеют отношение к владельцу обувного ритейлера Zenden Андрею Павлову (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, следственные действия проводятся в подмосковном Домодедово (микрорайон Белые Столбы) и в офисе Zenden на Щукинской улице в Москве. Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что при исследовании обувного рынка были зафиксированы случаи продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи (сбыт двух или более товаров с одинаковыми кодами), оборот товаров вне государственных информационных систем. По его словам, недобросовестные участники рынка могут использовать «липовые» коды маркировки, чтобы скрыть выручку.

Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ).

Маркировка обуви стала обязательной в РФ с 1 июля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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