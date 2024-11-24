Умер композитор Павел Карманов

Карманов родился в семье музыкантов в Братске Иркутской области. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (1988 г.) и Московскую консерваторию (1995 г.). Автор произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических произведений, а также музыки для кино и телевидения. С 1996 г. является членом Союза московских композиторов.