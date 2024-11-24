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Умер композитор Павел Карманов

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Скончался композитор Павел Карманов, ему было 54 года. Об этом сообщается на сайте Союза композиторов России.

«Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова», – говорится в сообщении.

Карманов родился в семье музыкантов в Братске Иркутской области. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (1988 г.) и Московскую консерваторию (1995 г.). Автор произведений для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических произведений, а также музыки для кино и телевидения. С 1996 г. является членом Союза московских композиторов.

Карманов создал новую редакцию оперы А. Бородина «Князь Игорь» для постановки Юрия Любимова в Большом театре, написал музыку к фильмам «Большой» Валерия Тодоровского, «Солдатский декамерон» Андрея Прошкина, «Гольфстрим под айсбергом» Евгения Пашкевича и др. С 2000 по 2017 г. выступал в качестве пианиста и флейтиста в составе московской рок-группы «Вежливый отказ».

Среди интерпретаторов его музыки – пианист Алексей Любимов, альтист Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия», виолончелист Борис Андрианов, Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), Ансамбль духовной музыки «Сирин», ансамбли Seattle Chamber Players и Calidore String Quartet и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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