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Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье

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Возгорание двигателя произошло после приземления пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи, сообщает Airporthaber.

Портал отмечает, что самолет выполнял посадку в сложных метеоусловиях. На фоне пожара взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, а некоторые рейсы перенесли.

На место оперативно прибыли пожарные. ВПП сможет возобновить работу только после завершения технического обследования.

Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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