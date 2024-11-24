Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье
Возгорание двигателя произошло после приземления пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи, сообщает Airporthaber.
Портал отмечает, что самолет выполнял посадку в сложных метеоусловиях. На фоне пожара взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, а некоторые рейсы перенесли.
На место оперативно прибыли пожарные. ВПП сможет возобновить работу только после завершения технического обследования.
Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается.