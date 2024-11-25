Экс-главу департамента МО Куракина приговорили к 17 годам по делу о хищении леса

В ноябре 2023 г. Куракин был арестован, позже – отправлен под домашний арест. Сторона обвинения считает, что фигурант способствовал незаконной вырубке леса вместе с должностными лицами министерства и подведомственных организаций. Уточняется, что с 2014 г. Куракин, используя фальшивые документы, организовал на территории воинских частей Западного военного округа якобы санитарную массовую вырубку леса, который на самом деле был здоровым. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.