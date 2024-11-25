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Экс-главу департамента МО Куракина приговорили к 17 годам по делу о хищении леса

Ведомости

Никулинский суд Москвы назначил 17 лет лишения свободы бывшему заместителю председателя правительства Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны (МО) РФ Дмитрию Куракину в связи с хищением леса из воинских частей. Об этом сообщает ТАСС.

Куракин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранта также приговорили к штрафу в размере 369 млн руб.

Кроме того, бывший первый заместитель осужденного Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан получили 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн руб. на каждого за получение взятки в особо крупном размере. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

В ноябре 2023 г. Куракин был арестован, позже – отправлен под домашний арест. Сторона обвинения считает, что фигурант способствовал незаконной вырубке леса вместе с должностными лицами министерства и подведомственных организаций. Уточняется, что с 2014 г. Куракин, используя фальшивые документы, организовал на территории воинских частей Западного военного округа якобы санитарную массовую вырубку леса, который на самом деле был здоровым. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

8 ноября Савеловский районный суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Министерства обороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении государственных контрактов. Под стражу также взят его предполагаемый сообщник Иван Мальцев. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одна предполагаемая сообщница, Ольга Павлова, отправлена под домашний арест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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