Экс-главу департамента МО Куракина приговорили к 17 годам по делу о хищении леса
Никулинский суд Москвы назначил 17 лет лишения свободы бывшему заместителю председателя правительства Подмосковья, экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны (МО) РФ Дмитрию Куракину в связи с хищением леса из воинских частей. Об этом сообщает ТАСС.
Куракин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранта также приговорили к штрафу в размере 369 млн руб.
Кроме того, бывший первый заместитель осужденного Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан получили 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн руб. на каждого за получение взятки в особо крупном размере. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.
В ноябре 2023 г. Куракин был арестован, позже – отправлен под домашний арест. Сторона обвинения считает, что фигурант способствовал незаконной вырубке леса вместе с должностными лицами министерства и подведомственных организаций. Уточняется, что с 2014 г. Куракин, используя фальшивые документы, организовал на территории воинских частей Западного военного округа якобы санитарную массовую вырубку леса, который на самом деле был здоровым. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.
8 ноября Савеловский районный суд Москвы арестовал генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Министерства обороны Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении государственных контрактов. Под стражу также взят его предполагаемый сообщник Иван Мальцев. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одна предполагаемая сообщница, Ольга Павлова, отправлена под домашний арест.