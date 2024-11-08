Гендиректор ГУ спецстроительства Минобороны арестован за мошенничество

Суд заключил под стражу Молодченко, а также его предполагаемого сообщника Ивана Мальцева, дело в их отношении возбуждено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одной предполагаемой сообщнице, Ольге Павловой, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.