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Гендиректор ГУ спецстроительства Минобороны арестован за мошенничество

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы арестовал Генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Министерства обороны России Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении государственных контрактов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд заключил под стражу Молодченко, а также его предполагаемого сообщника Ивана Мальцева, дело в их отношении возбуждено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одной предполагаемой сообщнице, Ольге Павловой, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, эти лица подозреваются в мошенничестве, связанном с выполнением государственных контрактов, заключенных с Минобороны России.

1 ноября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова, который является фигурантом по делу о мошеннических действиях АО «Военторг».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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