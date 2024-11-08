Гендиректор ГУ спецстроительства Минобороны арестован за мошенничество
Савеловский районный суд Москвы арестовал Генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Министерства обороны России Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении государственных контрактов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Суд заключил под стражу Молодченко, а также его предполагаемого сообщника Ивана Мальцева, дело в их отношении возбуждено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Еще одной предполагаемой сообщнице, Ольге Павловой, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По данным следствия, эти лица подозреваются в мошенничестве, связанном с выполнением государственных контрактов, заключенных с Минобороны России.
1 ноября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова, который является фигурантом по делу о мошеннических действиях АО «Военторг».