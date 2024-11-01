Топ-менеджер швейной фабрики «Русь» арестован по делу «Военторга»

В сентябре также был задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как поясняли в Следственном комитете, речь идет о госконтрактах по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, заключенных с АО «Военторг» на сумму более 115 млн руб. При их исполнении Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив, таким образом, «несколько десятков миллионов рублей», полагают в СК. В октябре суд арестовал принадлежащие фигуранту шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов ООО «Ленбытхим» на общую сумму более 40 млн руб.