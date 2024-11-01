Топ-менеджер швейной фабрики «Русь» арестован по делу «Военторга»
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова, который является фигурантом по делу о мошеннических действиях АО «Военторг». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Расследованием установлено, что фабрика «Русь» совместно с иными лицами при исполнении госконтрактов реализовала Минобороны РФ товары по завышенной стоимости, причинив таким образом ущерб в особо крупном размере.
Громову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Топ-менеджер заключен под стражу до 30 декабря.
1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании главы «Военторга» Владимира Павлова, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело касается поставок «армейских несессеров» по стоимости, завышенной на сумму более 400 млн руб.
В сентябре также был задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как поясняли в Следственном комитете, речь идет о госконтрактах по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, заключенных с АО «Военторг» на сумму более 115 млн руб. При их исполнении Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив, таким образом, «несколько десятков миллионов рублей», полагают в СК. В октябре суд арестовал принадлежащие фигуранту шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов ООО «Ленбытхим» на общую сумму более 40 млн руб.