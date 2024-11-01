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Топ-менеджер швейной фабрики «Русь» арестован по делу «Военторга»

Ведомости

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова, который является фигурантом по делу о мошеннических действиях АО «Военторг». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Расследованием установлено, что фабрика «Русь» совместно с иными лицами при исполнении госконтрактов реализовала Минобороны РФ товары по завышенной стоимости, причинив таким образом ущерб в особо крупном размере.

Громову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Топ-менеджер заключен под стражу до 30 декабря.

1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании главы «Военторга» Владимира Павлова, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело касается поставок «армейских несессеров» по стоимости, завышенной на сумму более 400 млн руб.

В сентябре также был задержан гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как поясняли в Следственном комитете, речь идет о госконтрактах по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, заключенных с АО «Военторг» на сумму более 115 млн руб. При их исполнении Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив, таким образом, «несколько десятков миллионов рублей», полагают в СК. В октябре суд арестовал принадлежащие фигуранту шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов ООО «Ленбытхим» на общую сумму более 40 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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