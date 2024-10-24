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Суд арестовал имущество подозреваемого в хищении у Минобороны главы «Ленбытхима»

Ведомости

Суд наложил арест на имущество генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который подозревается в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Арестованы принадлежащие фигуранту шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов ООО «Ленбытхим», на общую сумму более 40 млн руб. Мера принята судом в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий, пояснила пресс-служба.

О задержании Михайлова СК сообщил 12 сентября. Он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа).

Речь идет о госконтрактах, заключенных на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. Следствием установлено, что при их исполнении Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом «несколько десятков миллионов руб.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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