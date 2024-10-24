Суд арестовал имущество подозреваемого в хищении у Минобороны главы «Ленбытхима»
Суд наложил арест на имущество генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который подозревается в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
Арестованы принадлежащие фигуранту шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов ООО «Ленбытхим», на общую сумму более 40 млн руб. Мера принята судом в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий, пояснила пресс-служба.
О задержании Михайлова СК сообщил 12 сентября. Он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа).
Речь идет о госконтрактах, заключенных на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. Следствием установлено, что при их исполнении Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом «несколько десятков миллионов руб.».