Суд арестовал имущество подозреваемого в хищении у Минобороны главы «Ленбытхима»

Речь идет о госконтрактах, заключенных на сумму свыше 115 млн руб. с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ. Следствием установлено, что при их исполнении Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом «несколько десятков миллионов руб.».