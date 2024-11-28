Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского юридического института
Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности ОАНО ВО «Московский юридический институт», сообщили «Ведомостям» в службе.
Ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 14 вузам. Среди них – Государственный институт русского языка им. Пушкина, Российский государственный педагогический университет им. Герцена, СПбГУ, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Псковский государственный университет.
Кроме того, шесть предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в части внесения организациями сведений в федеральный реестр документов об образовании были направлены МГУ, Среднерусскому гуманитарно-технологическому институту, Институту информационных технологий, экономики и менеджмента, Чувашскому государственному аграрному университету, Нижегородскому государственному агротехнологическому университету им. Флорентьева, Кабардино-Балкарскому государственному аграрному университету им. Кокова.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части выдачи документов о квалификации.
14 октября двум вузам было приостановлено действие лицензий – Якутскому гуманитарному институту и Кубанскому институту информзащиты. Рособрнадзор также объявлял предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований.
16 сентября Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности для института «Верхневолжье» в Твери. Тогда же девяти российским университетам было объявлено предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых учебными организациями в Федеральный реестр документов об образовании. Среди них – Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Институт развития дополнительного профессионального образования и др.