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Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского юридического института

Ведомости

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности ОАНО ВО «Московский юридический институт», сообщили «Ведомостям» в службе.

Ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 14 вузам. Среди них – Государственный институт русского языка им. Пушкина, Российский государственный педагогический университет им. Герцена, СПбГУ, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Уфимский университет науки и технологий, Псковский государственный университет.

Кроме того, шесть предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в части внесения организациями сведений в федеральный реестр документов об образовании были направлены МГУ, Среднерусскому гуманитарно-технологическому институту, Институту информационных технологий, экономики и менеджмента, Чувашскому государственному аграрному университету, Нижегородскому государственному агротехнологическому университету им. Флорентьева, Кабардино-Балкарскому государственному аграрному университету им. Кокова.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) получила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части выдачи документов о квалификации.

14 октября двум вузам было приостановлено действие лицензий – Якутскому гуманитарному институту и Кубанскому институту информзащиты. Рособрнадзор также объявлял предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований.

16 сентября Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности для института «Верхневолжье» в Твери. Тогда же девяти российским университетам было объявлено предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых учебными организациями в Федеральный реестр документов об образовании. Среди них – Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Институт развития дополнительного профессионального образования и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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