Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московского юридического института

16 сентября Рособрнадзор приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности для института «Верхневолжье» в Твери. Тогда же девяти российским университетам было объявлено предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых учебными организациями в Федеральный реестр документов об образовании. Среди них – Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Институт развития дополнительного профессионального образования и др.