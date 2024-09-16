Рособрнадзор лишил лицензии один вуз и объявил предостережение девяти
Девяти российским университетам объявлено предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых учебными организациями в Федеральный реестр документов об образовании. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
В списке числятся Российский государственный гуманитарный университет, Институт развития дополнительного профессионального образования, Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при президенте, Московский педагогический государственный университет, Российский университет медицины Минздрава, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Самарский государственный экономический университет, Российский государственный социальный университет и Московский архитектурный институт.
Рособрнадзор также приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности для института «Верхневолжье» в Твери.
9 сентября Рособрнадзор сообщил, что с начала сентября ведомство объявило предостережения 15 вузам о недопустимости нарушений на экзаменах для мигрантов. Нарушения были выявлены в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСИС», Финансовом университете при правительстве РФ, Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, Московском международном университете, Высшей школе экономики, Московском государственном университете и Российской академии народного хозяйства.
По признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов предостережения объявлены семи вузам.