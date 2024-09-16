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Рособрнадзор лишил лицензии один вуз и объявил предостережение девяти

Ведомости

Девяти российским университетам объявлено предостережение из-за нарушения обязательных требований по достоверности и актуальности сведений, вносимых учебными организациями в Федеральный реестр документов об образовании. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

В списке числятся Российский государственный гуманитарный университет, Институт развития дополнительного профессионального образования, Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при президенте, Московский педагогический государственный университет, Российский университет медицины Минздрава, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Самарский государственный экономический университет, Российский государственный социальный университет и Московский архитектурный институт.

Рособрнадзор также приостановил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности для института «Верхневолжье» в Твери.

9 сентября Рособрнадзор сообщил, что с начала сентября ведомство объявило предостережения 15 вузам о недопустимости нарушений на экзаменах для мигрантов. Нарушения были выявлены в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСИС», Финансовом университете при правительстве РФ, Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, Московском международном университете, Высшей школе экономики, Московском государственном университете и Российской академии народного хозяйства.

По признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов предостережения объявлены семи вузам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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