Рособрнадзор лишил лицензии один вуз и объявил предостережение девяти

9 сентября Рособрнадзор сообщил, что с начала сентября ведомство объявило предостережения 15 вузам о недопустимости нарушений на экзаменах для мигрантов. Нарушения были выявлены в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСИС», Финансовом университете при правительстве РФ, Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, Московском международном университете, Высшей школе экономики, Московском государственном университете и Российской академии народного хозяйства.