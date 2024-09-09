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Рособрнадзор предупредил вузы о недопустимости нарушений на экзаменах мигрантов

Ведомости

Рособрнадзор с начала сентября объявил предостережения 15 вузам о недопустимости нарушений на экзаменах для мигрантов, сообщает ведомство.

Восьми образовательным организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, связанных с обеспечением полноты, достоверности и актуальности сведений. В списке числятся Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Финансовый университет при правительстве РФ, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Московский международный университет, Высшая школа экономики, Московский государственный университет и Российская академия народного хозяйства.

По признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов предостережения объявлены семи вузам. В списке числятся Российский университет дружбы народов, Российский государственный педагогический университет, Московский центр качества образования, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Псковский государственный университет и Государственный институт русского языка имени Пушкина.

В июле официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с декабря 2023 г. число экзаменационных пунктов для мигрантов уменьшилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком. Доля мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросла до 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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