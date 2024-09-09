Рособрнадзор предупредил вузы о недопустимости нарушений на экзаменах мигрантов
Рособрнадзор с начала сентября объявил предостережения 15 вузам о недопустимости нарушений на экзаменах для мигрантов, сообщает ведомство.
Восьми образовательным организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, связанных с обеспечением полноты, достоверности и актуальности сведений. В списке числятся Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Финансовый университет при правительстве РФ, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Московский международный университет, Высшая школа экономики, Московский государственный университет и Российская академия народного хозяйства.
По признакам нарушений обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны, а также к выдаче иностранцам сертификатов предостережения объявлены семи вузам. В списке числятся Российский университет дружбы народов, Российский государственный педагогический университет, Московский центр качества образования, Дальневосточный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Псковский государственный университет и Государственный институт русского языка имени Пушкина.
В июле официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с декабря 2023 г. число экзаменационных пунктов для мигрантов уменьшилось в пять раз из-за выявленных нарушений. Около 14 000 человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. Органы внутренних дел отказали в приеме почти 5000 сертификатов мигрантов, фактически не владеющих русским языком. Доля мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросла до 30%.