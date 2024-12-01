Во Франции при падении железной птицы пострадали 13 человек

Инцидент произошел на морском курорте Трувиль вечером 30 ноября во время рождественского парада «Небесная фантазия». По данным издания, на мероприятии присутствовали «сотни людей» и в какой-то момент на участников парада обрушилась металлическая конструкция в виде птицы. На место происшествия прибыли экстренные службы и пожарные, а шоу пришлось остановить. Муниципальные чиновники, которые также принимали участие в параде, оказали поддержку пострадавшим и их семьям, говорится в публикации.