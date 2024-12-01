Во Франции при падении железной птицы пострадали 13 человек
Во французском регионе Нормандия на праздничном параде на людей обрушилась металлическая конструкция в виде птицы, пострадали 13 человек, сообщает Ouest France.
Инцидент произошел на морском курорте Трувиль вечером 30 ноября во время рождественского парада «Небесная фантазия». По данным издания, на мероприятии присутствовали «сотни людей» и в какой-то момент на участников парада обрушилась металлическая конструкция в виде птицы. На место происшествия прибыли экстренные службы и пожарные, а шоу пришлось остановить. Муниципальные чиновники, которые также принимали участие в параде, оказали поддержку пострадавшим и их семьям, говорится в публикации.
Всего в результате происшествия пострадали 13 человек. По информации BFMTV, двое из них находятся в критическом состоянии, они были доставлены в больницы Гавра и Кана.