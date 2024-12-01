В России началось голосование за звание молодежной столицы 2025 года

Народное голосование началось 1 декабря и продлится до 20 декабря, в этом году оно впервые проходит на «Госуслугах». Для участия в голосовании необходимо зайти на портал под своей учетной записью и открыть опрос, затем проголосовать за один городов-финалистов. При этом проголосовать за город в регионе вашей регистрации нельзя, предупредили в ведомстве.