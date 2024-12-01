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В России началось голосование за звание молодежной столицы 2025 года

Ведомости

На портале «Госуслуги» стартовало голосование за звание молодежной столицы России 2025 г., россиянам предстоит сделать выбор между пятью городами: Хабаровском, Новым Уренгоем, Омском, Пермью и Томском. Об этом сообщает Telegram-канал Росмолодежи.

Народное голосование началось 1 декабря и продлится до 20 декабря, в этом году оно впервые проходит на «Госуслугах». Для участия в голосовании необходимо зайти на портал под своей учетной записью и открыть опрос, затем проголосовать за один городов-финалистов. При этом проголосовать за город в регионе вашей регистрации нельзя, предупредили в ведомстве.

«Вам предстоит выбрать город, который станет точкой притяжения для молодых людей, где открыты возможности для самореализации молодежи в самых разных направлениях», – говорится в сообщении.

Номинация «Молодежная столица России» учреждена в 2022 г. в рамках всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Статус присуждается городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики муниципалитета и субъекта РФ. По результатам голосования 2023 г. молодежными столицами России на 2024 г. стали Москва и Владивосток, а годом ранее победу одержал Нижний Новгород.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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