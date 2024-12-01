В России началось голосование за звание молодежной столицы 2025 года
На портале «Госуслуги» стартовало голосование за звание молодежной столицы России 2025 г., россиянам предстоит сделать выбор между пятью городами: Хабаровском, Новым Уренгоем, Омском, Пермью и Томском. Об этом сообщает Telegram-канал Росмолодежи.
Народное голосование началось 1 декабря и продлится до 20 декабря, в этом году оно впервые проходит на «Госуслугах». Для участия в голосовании необходимо зайти на портал под своей учетной записью и открыть опрос, затем проголосовать за один городов-финалистов. При этом проголосовать за город в регионе вашей регистрации нельзя, предупредили в ведомстве.
«Вам предстоит выбрать город, который станет точкой притяжения для молодых людей, где открыты возможности для самореализации молодежи в самых разных направлениях», – говорится в сообщении.
Номинация «Молодежная столица России» учреждена в 2022 г. в рамках всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Статус присуждается городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодежной политики муниципалитета и субъекта РФ. По результатам голосования 2023 г. молодежными столицами России на 2024 г. стали Москва и Владивосток, а годом ранее победу одержал Нижний Новгород.