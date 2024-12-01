На форуме «Дигория» вручили премии молодым политологам

Основными темами форума были «укрепление национальной идеи, цивилизационной идентичности и традиционных ценностей», а также формирование образа будущего. Участники форума работали над проектами, которые 30 ноября они представили федеральным экспертам и сотрудникам администрации президента. Работа на форуме велась по пяти направлениям: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».