На форуме «Дигория» вручили премии молодым политологам
На VI Всероссийском форуме «Дигория» вручили одноименные премии молодым политологам. Победителями стали 13 политологов в трех номинациях – «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Форум проходил в мастерской управления «Сенеж» с 25 по 30 ноября.
Основными темами форума были «укрепление национальной идеи, цивилизационной идентичности и традиционных ценностей», а также формирование образа будущего. Участники форума работали над проектами, которые 30 ноября они представили федеральным экспертам и сотрудникам администрации президента. Работа на форуме велась по пяти направлениям: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».
Форум «Дигория» проходит ежегодно для молодых политологов, экспертов и ученых до 35 лет, его организаторами являются Росмолодежь и близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований. В рамках нынешнего форума состоялось 40 мероприятий, всего в нем приняли участие около 100 человек.