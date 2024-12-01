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На форуме «Дигория» вручили премии молодым политологам

Ведомости

На VI Всероссийском форуме «Дигория» вручили одноименные премии молодым политологам. Победителями стали 13 политологов в трех номинациях – «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Форум проходил в мастерской управления «Сенеж» с 25 по 30 ноября.

Основными темами форума были «укрепление национальной идеи, цивилизационной идентичности и традиционных ценностей», а также формирование образа будущего. Участники форума работали над проектами, которые 30 ноября они представили федеральным экспертам и сотрудникам администрации президента. Работа на форуме велась по пяти направлениям: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».

Форум «Дигория» проходит ежегодно для молодых политологов, экспертов и ученых до 35 лет, его организаторами являются Росмолодежь и близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований. В рамках нынешнего форума состоялось 40 мероприятий, всего в нем приняли участие около 100 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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