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СМИ: российского журналиста Пивоварова задержали в Узбекистане

Ведомости

Журналиста Алексея Пивоварова (считается в России иноагентом) задержали в Узбекистане, сообщает местное издание Hook. Вместе с ним задержана съемочная группа и журналистка Hook Фериде Махсетова.

Задержание произошло в городе Нукус. По данным издания, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от жителя города. «Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра», – говорится в сообщении.

Согласно информации в Telegram-канале издания, Пивоварова держат в отдельном кабинете, а следователь «отказывается показывать заявление и вообще отвечать на вопросы». Издание пишет, что не смогло дозвониться до пресс-секретаря МВД республики Шохруха Гиясова, а также по телефонам доверия генпрокуратуры Узбекистана.

Минюст внес Пивоварова в реестр иноагентов 3 июня 2022 г. По состоянию на 1 декабря 2024 г. информации о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста нет. До этого Пивоварова два раза штрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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