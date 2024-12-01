СМИ: российского журналиста Пивоварова задержали в Узбекистане

Задержание произошло в городе Нукус. По данным издания, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от жителя города. «Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра», – говорится в сообщении.