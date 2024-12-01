СМИ: российского журналиста Пивоварова задержали в Узбекистане
Журналиста Алексея Пивоварова
Задержание произошло в городе Нукус. По данным издания, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от жителя города. «Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра», – говорится в сообщении.
Согласно информации в Telegram-канале издания, Пивоварова держат в отдельном кабинете, а следователь «отказывается показывать заявление и вообще отвечать на вопросы». Издание пишет, что не смогло дозвониться до пресс-секретаря МВД республики Шохруха Гиясова, а также по телефонам доверия генпрокуратуры Узбекистана.
Минюст внес Пивоварова в реестр иноагентов 3 июня 2022 г. По состоянию на 1 декабря 2024 г. информации о возбуждении уголовных дел в отношении журналиста нет. До этого Пивоварова два раза штрафовали за отсутствие маркировки иноагента.