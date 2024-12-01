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Пивоварова отпустили после задержания в Узбекистане

Ведомости

Российского журналиста Алексея Пивоварова (считается в России иноагентом), его съемочную группу и узбекскую журналистку Фериде Махсетову отпустили после задержания в городе Нукус (Узбекистан). Об этом сообщило местное издание Hook.

«Махсетову и съемочную команду Алексея Пивоварова отпустили из ГУВД Нукуса. Сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент», – говорится в сообщении.

По сообщению издания, сотрудники правоохранительных органов изъяли весь отснятый материал о Республике Каракалпакстане.

О задержании Пивоварова, его съемочной группы и Махсетовой писало издание Hook. По его данным, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от жителя города. Журналисты были задержаны «для беседы». 

После сообщений СМИ российское посольство в Узбекистане сообщило, что окажет поддержку Пивоварову и его съемочной группе. Диппредставительство также связывалось с МИД республики для выяснения обстоятельств произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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