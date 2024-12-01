Пивоварова отпустили после задержания в Узбекистане
Российского журналиста Алексея Пивоварова
«Махсетову и съемочную команду Алексея Пивоварова отпустили из ГУВД Нукуса. Сейчас они направляются в аэропорт на регистрацию на рейс в Ташкент», – говорится в сообщении.
По сообщению издания, сотрудники правоохранительных органов изъяли весь отснятый материал о Республике Каракалпакстане.
О задержании Пивоварова, его съемочной группы и Махсетовой писало издание Hook. По его данным, основанием для задержания стало заявление, написанное на команду от жителя города. Журналисты были задержаны «для беседы».
После сообщений СМИ российское посольство в Узбекистане сообщило, что окажет поддержку Пивоварову и его съемочной группе. Диппредставительство также связывалось с МИД республики для выяснения обстоятельств произошедшего.