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АТОР: в Южной Корее может находиться около 5300 россиян

Ведомости

В Южной Корее, где 3 декабря было объявлено военное положение, сейчас могут находиться около 5300 россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«На данный момент, на 18:00 [мск] 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют», – заявили в АТОР.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телеобращении объявил военное положение. Оно необходимо для того, чтобы «защитить свободную Республику Корею от угрозы северокорейских коммунистических сил». В ходе обращения президент также напомнил, что Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Посольство России в Республике Корее рекомендовало согражданам воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в особенности политической направленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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