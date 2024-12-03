АТОР: в Южной Корее может находиться около 5300 россиян
В Южной Корее, где 3 декабря было объявлено военное положение, сейчас могут находиться около 5300 россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«На данный момент, на 18:00 [мск] 3 декабря, просьб о досрочном прекращении отдыха к туроператорам пока не поступало. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют», – заявили в АТОР.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в телеобращении объявил военное положение. Оно необходимо для того, чтобы «защитить свободную Республику Корею от угрозы северокорейских коммунистических сил». В ходе обращения президент также напомнил, что Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.
Посольство России в Республике Корее рекомендовало согражданам воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в особенности политической направленности.