АТОР: в Южной Корее может находиться около 5300 россиян

В Южной Корее, где 3 декабря было объявлено военное положение, сейчас могут находиться около 5300 россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).