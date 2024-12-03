Генпрокуратура направила в суд дело обвиняемых в теракте на Крымском мосту

После начала спецоперации России на Украине Крымский мост был атакован дважды. В первый раз это произошло 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть. Второй удар по мосту ВСУ нанесли 17 июля 2023 г. Объект атаковали украинские надводные беспилотники, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.