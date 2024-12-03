Генпрокуратура направила в суд дело обвиняемых в теракте на Крымском мосту
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении восьми человек, которые причастны к теракту на Крымском мосту. Ведомство направило дело в Южный окружной военный суд, сообщается на официальном сайте.
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна», – говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Кроме того, Соломко и Терчаняна обвинили в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).
По версии следствия, для совершения теракта зампред Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную группу. В ее состав вошли обвиняемые по делу. Малюк с соучастниками организовал изготовление взрывного устройства на Украине, оно было замаскировано под груз полиэтиленовой строительной пленки.
После этого взрывчатка попала на Крымский мост в грузовом автомобиле, которым управлял мужчина. Он о планах членов преступной группы не знал. Соучастники привели взрывное устройство в действие, в результате чего погиб водитель и еще четыре человека, которые находились рядом в легковом автомобиле.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие в отношении Малюка продолжается, уточнили в Генпрокуратуре.
После начала спецоперации России на Украине Крымский мост был атакован дважды. В первый раз это произошло 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть. Второй удар по мосту ВСУ нанесли 17 июля 2023 г. Объект атаковали украинские надводные беспилотники, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.