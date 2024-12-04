Турпоток из России во Вьетнам вырос на 81% за январь – октябрь 2024 года
Туристический поток из России во Вьетнам с января по октябрь текущего года вырос на 81,5%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама Данг Минь Кхоем.
«Мы видим положительную динамику в ключевых направлениях сотрудничества наших стран. В частности, за девять месяцев этого года двусторонний товарооборот вырос на 23%. Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия – около 10%», – сказал он.
По словам Чернышенко, росту турпотока поспособствовал запуск механизма электронной визы. С января по октябрь 2024 г. ей воспользовались 45 000 граждан Вьетнама, сообщил он.
В 2023 г. граждане России совершили 125 000 поездок во Вьетнам, что в три раза больше по сравнению с показателем 2022 г. За десять месяцев текущего года россияне совершили 177 800 поездок во Вьетнам. В значительной степени росту турпотока способствует налаживание прямого авиасообщения между странами, говорится в сообщении кабмина.
В ноябре «Ведомости» писали, что в России спрос на путешествия в дальнее зарубежье зимой 2024-2025 гг. вырос в среднем от 10-45% год к году, а по некоторым «пляжным» направлениям – кратно. Представитель Anex Tour рассказал, что зимой дальнее зарубежье пользуется большим спросом, особенно страны азиатского региона.