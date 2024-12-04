Турпоток из России во Вьетнам вырос на 81% за январь – октябрь 2024 года

«Мы видим положительную динамику в ключевых направлениях сотрудничества наших стран. В частности, за девять месяцев этого года двусторонний товарооборот вырос на 23%. Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия – около 10%», – сказал он.