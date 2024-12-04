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Турпоток из России во Вьетнам вырос на 81% за январь – октябрь 2024 года

Ведомости

Туристический поток из России во Вьетнам с января по октябрь текущего года вырос на 81,5%, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама Данг Минь Кхоем.

«Мы видим положительную динамику в ключевых направлениях сотрудничества наших стран. В частности, за девять месяцев этого года двусторонний товарооборот вырос на 23%. Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия – около 10%», – сказал он.

По словам Чернышенко, росту турпотока поспособствовал запуск механизма электронной визы. С января по октябрь 2024 г. ей воспользовались 45 000 граждан Вьетнама, сообщил он.

В 2023 г. граждане России совершили 125 000 поездок во Вьетнам, что в три раза больше по сравнению с показателем 2022 г. За десять месяцев текущего года россияне совершили 177 800 поездок во Вьетнам. В значительной степени росту турпотока способствует налаживание прямого авиасообщения между странами, говорится в сообщении кабмина.

В ноябре «Ведомости» писали, что в России спрос на путешествия в дальнее зарубежье зимой 2024-2025 гг. вырос в среднем от 10-45% год к году, а по некоторым «пляжным» направлениям – кратно. Представитель Anex Tour рассказал, что зимой дальнее зарубежье пользуется большим спросом, особенно страны азиатского региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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