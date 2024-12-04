На Кубе полностью пропало электричество из-за отключения ТЭЦ
На Кубе полностью пропало электричество из-за отключения ТЭЦ, пишут «Известия» со ссылкой на министерство энергетики и горной промышленности страны.
Как сообщается, электроснабжение было отключено после выхода из строя теплоэлектростанции Антонио Гуитераса из-за срабатывания автоматического отключения.
Восстановительные работы начались после отключения системы ТЭЦ.
Последний раз свет пропал на всей территории Кубы 18 октября. Как сообщало министерство энергетики и горной промышленности в X, к проблемам с электричеством привело отключение ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе.