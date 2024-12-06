Зарплаты курьеров превысили зарплаты айтишников и врачей
За январь – ноябрь этого года медианная зарплата врачей составляла 88 400 руб./месяц, учителей – 47 000 руб./месяц, менеджеров по логистике и ВЭД – 79 500 руб./месяц, дизайнеров – 70 000 руб./месяц, бухгалтеров – 62 300 руб./месяц, журналистов – 50 400 руб./месяц.
Средняя месячная оплата труда IT-специалистов, впрочем, была ниже зарплаты курьеров только на 1500 руб. – зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114 200 руб./месяц.
Аналитики hh.ru и ПЭК связали это с дефицитом работников служб доставки. За отчетный период количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%. Курьерская служба для бизнеса Dalli отмечает, что в России работают более 1 млн курьеров, но требуется еще 200 000 сотрудников. Дефицит сотрудников увеличивается в несколько раз с октября до декабря, отмечает директор по персоналу ПЭК Виктория Цой.
Отметка в 1 млн курьеров была достигнута в 2023 г., писали «Ведомости» со ссылкой на исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). По оценке авторов исследования, каждый шестой россиянин имел опыт работы курьером.
Несмотря на рост числа курьеров, спрос на них растет еще быстрее. В 2022 г. количество вакансий курьеров в России выросло на 113% по отношению к 2021 г. и составило 300 000. С января по май 2023 г. число вакансий для курьеров оказалось на треть (33%) выше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в hh.ru в июне 2023 г.