Зарплаты курьеров превысили зарплаты айтишников и врачей

Аналитики hh.ru и ПЭК связали это с дефицитом работников служб доставки. За отчетный период количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%. Курьерская служба для бизнеса Dalli отмечает, что в России работают более 1 млн курьеров, но требуется еще 200 000 сотрудников. Дефицит сотрудников увеличивается в несколько раз с октября до декабря, отмечает директор по персоналу ПЭК Виктория Цой.