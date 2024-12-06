Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Велихова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика, специалиста в области термоядерного синтеза Евгения Велихова, который скончался 5 декабря. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин указал, что кончина Велихова является большой и невосполнимой утратой для отечественной науки и всей страны. По словам президента, академик был выдающимся ученым, новатором, человеком неиссякаемой созидательной энергии. Его высочайший профессионализм, организаторский талант и огромный опыт неизменно были востребованы на ответственных направлениях работы. Задачи, которые он решал, в полной мере соответствовали колоссальному масштабу его личности.
«Евгений Павлович всегда был полон новых смелых идей и замыслов. Таким он останется в памяти родных, близких, коллег, учеников. В нашей памяти», – подчеркнул Путин.
Вечером 5 декабря «РИА Новости» сообщили, что Велихов умер в возрасте 89 лет. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Российской академии наук.
Велихов родился в Москве в 1935 г. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова (1958 г.), доктор физико-математических наук (1964 г.). Профессор по специальности «физика плазмы» с 1968 г. В 1972–1994 гг. заведовал кафедрой физики плазмы, с 1994 г. – профессор кафедры физики плазмы физфака МГУ. Велихов – академик АН СССР и РАН (с 1974 г.), а с 1977 по 1996 г. – вице-президент АН. С 1961 г. работал в Курчатовском институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до президента НИЦ (1992–2015 гг.). С 1973 г. – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР.
Велихов возглавлял совет по техническому проектированию международного термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 г. стал членом международного совета ITER от России, с 2010 по 2012 г. руководил советом ITER. Также Велихов был инициатором создания и председателем президиума Российской ассоциации содействия науке. С 2005 по 2014 г. был секретарем Общественной палаты России, после чего – ее почетным секретарем.