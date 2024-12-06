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Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Велихова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика, специалиста в области термоядерного синтеза Евгения Велихова, который скончался 5 декабря. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин указал, что кончина Велихова является большой и невосполнимой утратой для отечественной науки и всей страны. По словам президента, академик был выдающимся ученым, новатором, человеком неиссякаемой созидательной энергии. Его высочайший профессионализм, организаторский талант и огромный опыт неизменно были востребованы на ответственных направлениях работы. Задачи, которые он решал, в полной мере соответствовали колоссальному масштабу его личности.

«Евгений Павлович всегда был полон новых смелых идей и замыслов. Таким он останется в памяти родных, близких, коллег, учеников. В нашей памяти», – подчеркнул Путин.

Вечером 5 декабря «РИА Новости» сообщили, что Велихов умер в возрасте 89 лет. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Российской академии наук.

Велихов родился в Москве в 1935 г. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова (1958 г.), доктор физико-математических наук (1964 г.). Профессор по специальности «физика плазмы» с 1968 г. В 1972–1994 гг. заведовал кафедрой физики плазмы, с 1994 г. – профессор кафедры физики плазмы физфака МГУ. Велихов – академик АН СССР и РАН (с 1974 г.), а с 1977 по 1996 г. – вице-президент АН. С 1961 г. работал в Курчатовском институте, где прошел путь от младшего научного сотрудника до президента НИЦ (1992–2015 гг.). С 1973 г. – научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР.

Велихов возглавлял совет по техническому проектированию международного термоядерного экспериментального реактора ITER, в 2006 г. стал членом международного совета ITER от России, с 2010 по 2012 г. руководил советом ITER. Также Велихов был инициатором создания и председателем президиума Российской ассоциации содействия науке. С 2005 по 2014 г. был секретарем Общественной палаты России, после чего – ее почетным секретарем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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