Польская полиция задержала создателя российской криптобиржи Wex по запросу США
В Варшаве задержан гражданин России по подозрению в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Wex, прекратившей свое существование в 2017 г. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на центральное бюро расследований полиции Польши (CBSP).
В польском ведомстве сообщили, что подозреваемого задержали по запросу минюста США, который добивается экстрадиции россиянина. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы, добавили польские правоохранительные органы.
Как пишет польское издание, россиянина уже задерживали в Италии, Польше и Хорватии. Под это описание подходит создатель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев: его арестовывали в этих странах в 2019, 2021 и 2022 гг. по запросу Казахстана.
Wex – крупнейшая русскоязычная биржа криптовалюты, которая работала с 2011 г. Торговать на ней перестали летом 2017 г. На момент краха биржа обладала активами в несколько сотен миллионов долларов.