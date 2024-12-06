Польская полиция задержала создателя российской криптобиржи Wex по запросу США

В Варшаве задержан гражданин России по подозрению в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Wex, прекратившей свое существование в 2017 г. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на центральное бюро расследований полиции Польши (CBSP).