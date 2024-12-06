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Польская полиция задержала создателя российской криптобиржи Wex по запросу США

Ведомости

В Варшаве задержан гражданин России по подозрению в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Wex, прекратившей свое существование в 2017 г. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на центральное бюро расследований полиции Польши (CBSP).

В польском ведомстве сообщили, что подозреваемого задержали по запросу минюста США, который добивается экстрадиции россиянина. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы, добавили польские правоохранительные органы.

Как пишет польское издание, россиянина уже задерживали в Италии, Польше и Хорватии. Под это описание подходит создатель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев: его арестовывали в этих странах в 2019, 2021 и 2022 гг. по запросу Казахстана.

Wex – крупнейшая русскоязычная биржа криптовалюты, которая работала с 2011 г. Торговать на ней перестали летом 2017 г. На момент краха биржа обладала активами в несколько сотен миллионов долларов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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