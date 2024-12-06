Глава Superjob предложил «придушить» сферу услуг для устранения дефицита кадров

Ранее в декабре в Минпромторге также обвинили в «оттягивании» и без того дефицитных трудовых ресурсов курьерские доставки. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов сообщил, что в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек, и еще около 500 000 сотрудников заняты на обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров. Таким образом, в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей».