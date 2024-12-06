Глава Superjob предложил «придушить» сферу услуг для устранения дефицита кадров
В условиях дефицита трудовых ресурсов в реальном секторе экономики в России необходимо ограничить развитие сферы услуг, которая сейчас перетягивает на себя огромное число кадров. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров.
«Надо придушить сферу услуг. Мы, как страна, не можем себе позволить такую развитую сферу услуг. Надо подтягивать адекватные действия в системе образования и здравоохранения – это отдельная тема. Но чтобы решить кадровый вопрос в реальном секторе, нам нужно очень серьезно ограничить, в первую очередь, развитие сферы услуг», – сказал Захаров.
Ранее в декабре в Минпромторге также обвинили в «оттягивании» и без того дефицитных трудовых ресурсов курьерские доставки. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов сообщил, что в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек, и еще около 500 000 сотрудников заняты на обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров. Таким образом, в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей».