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Глава Superjob предложил «придушить» сферу услуг для устранения дефицита кадров

Ведомости

В условиях дефицита трудовых ресурсов в реальном секторе экономики в России необходимо ограничить развитие сферы услуг, которая сейчас перетягивает на себя огромное число кадров. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров.

«Надо придушить сферу услуг. Мы, как страна, не можем себе позволить такую развитую сферу услуг. Надо подтягивать адекватные действия в системе образования и здравоохранения – это отдельная тема. Но чтобы решить кадровый вопрос в реальном секторе, нам нужно очень серьезно ограничить, в первую очередь, развитие сферы услуг», – сказал Захаров.

Ранее в декабре в Минпромторге также обвинили в «оттягивании» и без того дефицитных трудовых ресурсов курьерские доставки. Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов сообщил, что в России курьерами работают примерно 1,5 млн человек, и еще около 500 000 сотрудников заняты на обслуживании сервисов доставки, в том числе на сборке товаров. Таким образом, в условиях дефицита кадров производительные секторы экономики лишены этих «здоровых, физически сильных людей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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