Пострадавших в конфликте в краснодарской школе учеников выписали из больницы
Подростки, пострадавшие в ходе конфликта в краснодарском филиале школы № 94, выписаны из больницы на амбулаторное лечение. Об этом говорится в Telegram-канале краевого оперштаба.
«Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь», – указано в сообщении.
6 ноября «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Прикубанского округа писало о нападении восьмиклассника с ножом на учеников школы в Краснодаре. Оперштаб края сообщал, что с ножевыми ранениями были госпитализированы трое подростков, еще двое учеников получили легкие травмы. 13-летнего мальчика доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, другой пострадавший в возрасте 15 лет с ножевым ранением стопы также получал помощь медиков. В больницу также привезли 14-летнего мальчика с переломом носа и сотрясением мозга.
Нападавшего задержали на месте происшествия. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся недопустимым и заявил о необходимости выяснить, как холодное оружие было пронесено в школу. «Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», – написал он в своем Telegram-канале.