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Пострадавших в конфликте в краснодарской школе учеников выписали из больницы

Ведомости

Подростки, пострадавшие в ходе конфликта в краснодарском филиале школы № 94, выписаны из больницы на амбулаторное лечение. Об этом говорится в Telegram-канале краевого оперштаба.

«Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь», – указано в сообщении.

6 ноября «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Прикубанского округа писало о нападении восьмиклассника с ножом на учеников школы в Краснодаре. Оперштаб края сообщал, что с ножевыми ранениями были госпитализированы трое подростков, еще двое учеников получили легкие травмы. 13-летнего мальчика доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, другой пострадавший в возрасте 15 лет с ножевым ранением стопы также получал помощь медиков. В больницу также привезли 14-летнего мальчика с переломом носа и сотрясением мозга.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся недопустимым и заявил о необходимости выяснить, как холодное оружие было пронесено в школу. «Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», – написал он в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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