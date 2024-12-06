Пострадавших в конфликте в краснодарской школе учеников выписали из больницы

6 ноября «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Прикубанского округа писало о нападении восьмиклассника с ножом на учеников школы в Краснодаре. Оперштаб края сообщал, что с ножевыми ранениями были госпитализированы трое подростков, еще двое учеников получили легкие травмы. 13-летнего мальчика доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести, другой пострадавший в возрасте 15 лет с ножевым ранением стопы также получал помощь медиков. В больницу также привезли 14-летнего мальчика с переломом носа и сотрясением мозга.